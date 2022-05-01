Паоло Ваноли: Работа над психологией нам еще предстоит. «Спартак» - это имя, а это давление

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Временами им тяжело выйти из зоны комфорта. Работа над психологией нам еще предстоит, я всегда об этом говорю. «Спартак» - это имя, а это давление», - приводит слова Ваноли Sport24.

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».