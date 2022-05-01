Владислав Радимов: Судья два раза ошибся в пользу «Спартака», не удалив Жиго и Селихова

Тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал спорные моменты в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (2:1).

Напомним, что победу красно-белым принес дубль форварда Александра Соболева.

«Пенальти в ворота «Спартака»? По мне, вторая желтая карточка Жиго за игру рукой должна быть. Здесь рука увеличивает площадь тела – это пенальти и желтая карточка. Нарушение Селихова? Хоть Ежов и симулировал, и касание было не таким серьезным, но если ты даешь нарушение – это красная карточка, так как Ежов забивал бы в пустые ворота. Мне кажется, судья два раза ошибся в пользу «Спартака», - приводит «Метарейтинг» слова Радимова.

Отметим, что »Спартак» набрал 34 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.