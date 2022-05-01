«Какая-то петрушка». Червиченко описал поведение Ваноли в матче с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Паоло Ваноли после второго забитого мяча Александра Соболева (2:1) в матче с «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ.

«Считаю, что таким образом, Ваноли проявил полнейшую неуверенность в себе. Это было неописуемое счастье того, что в конце сезона тебя не выгонят с работы. Какая-то петрушка.

Кто бегает быстрее, Тедеско или Ваноли? Тедеско нет необходимости так бегать, а Ваноли не грозит продолжение карьеры Тедеско, который сейчас работает в одном из солидных клубов Европы», — сказал Червиченко «РБ-Спорт».

Отметим, что »Спартак» набрал 34 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.