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«Какая-то петрушка». Червиченко описал поведение Ваноли в матче с «Крыльями Советов»

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
01 мая 2022 17:17
автор: Александр Бойченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение главного тренера красно-белых Паоло Ваноли после второго забитого мяча Александра Соболева (2:1) в матче с «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ.

«Считаю, что таким образом, Ваноли проявил полнейшую неуверенность в себе. Это было неописуемое счастье того, что в конце сезона тебя не выгонят с работы. Какая-то петрушка.

Кто бегает быстрее, Тедеско или Ваноли? Тедеско нет необходимости так бегать, а Ваноли не грозит продолжение карьеры Тедеско, который сейчас работает в одном из солидных клубов Европы», — сказал Червиченко «РБ-Спорт».

Отметим, что »Спартак» набрал 34 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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