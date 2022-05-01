Георгий Джикия: Молодым игрокам нужно следить за словами на поле

Защитник «Спартака» Георгий Джикия призвал молодых игроков, которые выходят играть против красно-белых, следить за словами на поле.

«У молодых футболистов бывает, когда они играют против «Спартака», верят в себя и хотят себя показать. Но иногда надо следить за словами, которые говоришь. Конкретика останется на поле, но когда ты выигрываешь, ты думаешь, что ты особенный. Нужно быть спокойнее», — передаёт слова Джикии «Чемпионат».

Отметим, что Джикия пропустит следующий тур чемпионата России против «Урала» Из-за перебора желтых карточек.