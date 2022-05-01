Паоло Ваноли: Я верил, верю и продолжаю верить в себя

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями после победы своей команды в матче 27-го тура чемпионата России над «Крыльями Советов» (2:1).

«Мой забег после гола? Мы единое целое. Я часть команды. У меня тоже есть чувства, я работаю с ребятами каждый день. Я верил, верю и продолжаю верить в себя», - приводит слова Ваноли «Чемпионат».

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».