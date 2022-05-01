«Монако» обыграл дома «Анже» в 100-м матче Головина в чемпионате Франции

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 2:0.

Один из мячей в свои ворота отправил Абдулай Бамба (42-я минута). Еще один мяч на счету Виссам Бен-Йеддер (61). Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако». Он получил желтую карточку и был заменен на 81-й минуте.

Отметим, что для Головина этот матч стал 100-м в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которой добился такого результата..

«Монако» с 62 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Анже» располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 35 очков.