Дмитрий Парфенов: Правильной ли дорогой идет «Спартак»? Не знаю, но сегодня взяли три очка

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:1).

«После такого первого тайма, конечно, надо встряхивать людей. Что случилось во втором тайме? Встряхнули, наверное, взыграло самолюбие. Правильной ли дорогой идет «Спартак»? Не знаю, но сегодня взяли три очка», - приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».