Александр Мостовой: Эмоции Ваноли? Все на команду гонят, воют, критикуют

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями после матча 27 тура чемпионеата России между красно-белыми и «Крыльями Советов» (2:1).

«Эмоции Ваноли? Я думаю, что они связаны с той нервотрепкой, которая около «Спартака» все время происходит. Все на команду гонят, воют, критикуют; плюс Ваноли до этого же тоже в роли главного тренера никогда не работал», - приводит слова Мостового «Газета.ру».

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».