Сергей Анохин: Жаль, что «Химки» не выиграли «Уфу». Тяжелая игра, очень серьезная

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отреагировал на итог матча «Химки» - «Уфа» (1:1) в 27-м туре чемпионата России.

«Тяжелая игра, очень серьезная. Команды молодцы, что так бились. Достойный результат. Жаль, что «Химки» не выиграли. Для «Химок» результат, наверное, более положительный», - приводит слова Анохина «СЭ».

Счет на 31-й минуте открыл Илья Кухарчук. Гости отыгрались усилиями Гамида Агаларова, который в дополнительное время ко второму тайму реализовал пенальти.

Отметим, что «Химки» с 12-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Эльмир Набиуллин.

Таким образом, команда Сергея Юрана с 29 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом», а «Урал» примет дома «Спартак». Обе встречи состоятся 7 мая.