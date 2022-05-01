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Антонио Конте: В ноябре представить не мог, что «Тоттенхэм» будет участвовать в борьбе за еврокубки

Специалист может покинуть команду после завершения сезона.
01 мая 2022 19:37
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил шансы клуба на попадание в еврокубки.

Отметим, что в матче 35-го тура АПЛ «шпоры» побеили «Лестер» со счетом 3:1.

«Когда я возглавил команду в ноябре 2021 года, не мог себе представить, что мы все еще будем участвовать в борьбе за еврокубки. Игроки «Тоттенхэма» заслуживают того, чтобы бороться за такое важное место. В чемпионате АПЛ непросто завоевать место в Лиге чемпионов», - приводит слова Конте Mirror.

Добавим, что «Тоттенхэм» с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ

источник: The Mirror
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