Отец Агаларова: При игре в большинстве «Уфа» обязана забивать больше, чем один мяч

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал прошедший матч 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Уфе» нужно побеждать. Играя в большинстве, они обязаны были забивать больше, чем один.

Что касается Гамида, у него были моменты, где он действовал правильно, как нападающий. В подыгрыше он тоже был сегодня хорош. Отдал передачу одному, второму, но не забили. В итоге гол, и то с пенальти», - сказал Агаларов «Чемпионату».

Счет на 31-й минуте открыл Илья Кухарчук. Гости отыгрались усилиями Гамида Агаларова, который в дополнительное время ко второму тайму реализовал пенальти.

Отметим, что «Химки» с 12-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Эльмир Набиуллин.

Таким образом, команда Сергея Юрана с 29 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 23 очка.