Дмитрий Булыкин: «Спартак» в этом сезоне потерял все, кроме надежды на Кубок России

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал текущие результаты «Спартака» в нынешнем сезоне. Команда претендует на завоевание Кубка России.

«Спартак» в этом сезоне потерял все, кроме надежды на Кубок, поэтому я думаю, что все усилия команда приложит для победы в этом турнире. Если трофей завоевать получится, то тогда хоть как-то можно будет оправдаться за этот сезон перед болельщиками. Если и в Кубке ничего не получится, то тогда «Спартак» станет главным разочарованием этого сезона в год своего столетия», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

Добавим, что после 27 туров «Спартак» пребывает на девятом месте в таблице РПЛ с 34 очками. Команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы, однако красно-белые не получили возможность выступить в 1/16 финала турнира из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении российских клубов.

Подопечные Паоло Ваноли сыграют в полуфинале Кубка России 11 мая с «Енисеем».