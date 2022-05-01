Мишин восхитился посещением матчей «Зенита»: Как будто смотришь из космоса на происходящее

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на досрочное чемпионство «Зенита» в РПЛ.

В матче 27-го тура РПЛ петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и завоевал четвертый титул подряд.

«Это не игра - это действо! Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как урок хореографии, как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества», - приводит слова Мишина официальный сайт «Зенита».

Добавим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве наставника и сравнялся по этому показателю с Валерием Газзаевым.