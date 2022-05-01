Головин - об ассисте в матче с «Анже»: Всегда отдам передачу, если вижу партнера в выгодной позиции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы своей команды над «Анже» в мачте 35-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты, неслучайно, что именно так был забит второй мяч. Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы все сделали правильно, всегда отдам передачу, если вижу партнера в более выгодной позиции», - приводит слова Головина ТАСС.

Один из мячей в свои ворота отправил Абдулай Бамба (42-я минута). Еще один мяч на счету Виссам Бен-Йеддер (61). Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако». Он получил желтую карточку и был заменен на 81-й минуте.

Отметим, что для Головина этот матч стал 100-м в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которой добился такого результата..

«Монако» с 62 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Анже» располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 35 очков.