«Ахмат» одержал победу над ЦСКА впервые с 2017 года

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Ахмат Арена» состоялся матч 27-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА. Победу одержали грозненцы со счетом 2:0.

На 40-й секунде второго тайма полузащитник хозяев Даниил Уткин оказался перед штрафной площадью армейцев и решил исполнить дальний удар в ближний угол. Игорь Акинфеев оказался не готов к выстрелу и пропустил гол. На 97-й минуте Бернард Бериша установил окончательный счет, реализовав выход 1 на 1.

Таким образом, «Ахмат» забил первый гол ЦСКА впервые с 2017 года. Тогда же была одержана последняя победа грозненцев над армейцами во всех турнирах (1:0).

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.

РПЛ

35-й тур

«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА (Москва) 2:0

Голы: Уткин 45, Бериша 97

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Садулаев (Бериша, 46), Себаи (Конате, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Щенников (Зайнутдинов, 67), Гбамен, Карраскаль (Яковлев, 80), Языджи (Ушаков, 58), Обляков, Мухин (Фукс, 58), Заболотный, Эджуке (Медина, 68).

Предупреждения:

Языджи (38), Садулаев (45), Семенов (62).