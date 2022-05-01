«Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде оказался сильнее «Удинезе». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.

В составе победителей отличились Иван Перишич (12-я минута) и Лаутаро Мартинес (39-я), который за мгновение до этого не реализовал пенальти.

Хозяева ответили забитым голом в исполнении Игнасио Пуззетто (72-я).

Таким образом, команда Симоне Индзаги с 75 очками продолжает располагаться на второй позиции турнирной таблицы Серии А, отставая от «Милана» на два очка. Подопечные Габриэле Чоффи находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 43 очка.

В следующем туре «Интер» примет дома «Наполи» (6 мая), а «Удинезе» отправится в гости к «Сассуоло» (7 мая).