«Ньюкасл» и еще три клуба АПЛ интересуются форвардом «Ювентуса» Дибалой

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в одном из четырех следующих клубов АПЛ: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» или «Тоттенхэм».

Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым оплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать около 240 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 26 матчей за «старую синьору» в итальянской серии А, забил девять голов и отдал пять голевых передач.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.