Газизов заявил, что «Уфа» прекратит существование, если вылетит из РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура с «Химками» (1:1) заявил, что клуб прекратит существование, если покинет состав участников РПЛ.

«Если «Уфа» вылетит, то ее не будет, я придерживаюсь этого мнения. Будет большая перезагрузка, я не знаю, сколько это займет времени. Мы пытаемся уйти от государственного финансирования, всеми силами пытаемся это делать», - приводит слова Газизова ТАСС.

Добавим, что в матче с «Химками» счет на 31-й минуте открыл Илья Кухарчук. Гости отыгрались усилиями Гамида Агаларова, который в дополнительное время ко второму тайму реализовал пенальти.

Отметим, что «Химки» с 12-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Эльмир Набиуллин.

Таким образом, команда Сергея Юрана с 29 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом», а «Урал» примет дома «Спартак». Обе встречи состоятся 7 мая.