Деян Ловрен: Сожалею, что не смог помочь «Зениту» во второй части сезона

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на досрочное чемпионство команды в РПЛ.

В матче 27-го тура РПЛ петербургский клуб обыграл «Локомотив» (3:1) и завоевал четвертый титул подряд.

«Несмотря на множество проблем, мы показывали класс на протяжении всего чемпионата. Сожалею, что я не смог помочь команде во второй части сезона из-за сложной травмы», - написал Ловрен в своей соцсети.

Добавим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве наставника и сравнялся по этому показателю с Валерием Газзаевым.