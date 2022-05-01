Валерий Масалитин: ЦСКА попал в функциональную яму

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру красно-синих в матче 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:2).

«У ЦСКА вообще не было движения. Не было видно, за счет чего команда могла бы выиграть. План на игру не сработал.

Видно, что команда вообще не двигается. С «Динамо» была какая-то мотивация… Даже выделить некого. Провели матч без огня, инертно. Армейцы попали в функциональную яму», — сказал Масалитин «Чемпионату».

На 40-й секунде второго тайма полузащитник хозяев Даниил Уткин оказался перед штрафной площадью армейцев и решил исполнить дальний удар в ближний угол. Игорь Акинфеев оказался не готов к выстрелу и пропустил гол. На 97-й минуте Бернард Бериша установил окончательный счет, реализовав выход 1 на 1.