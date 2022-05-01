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Березуцкий считает, что ЦСКА играл плохо в матче с «Ахматом» и закономерно проиграл

Армейцы уступили со счетом 0:2.
01 мая 2022 21:52

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

«Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.

источник: ПФК ЦСКА
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