Березуцкий считает, что ЦСКА играл плохо в матче с «Ахматом» и закономерно проиграл

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итог матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

«Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.