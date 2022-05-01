«Агония». Тарханов одним словом описал игру ЦСКА в концовке матча с «Ахматом»

Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал неудачную игру ЦСКА с «Ахматом» (0:2) и в последних матчах РПЛ.

«ЦСКА неорганизован был и в обороне, и в атаке тоже у них не получалось ничего. А когда Языджи заменили на Эджуке, еще хуже стало. Вообще перестали подходить к воротам. Последний момент – там уже навалы просто были, это уже не футбол, а чисто агония такая у ЦСКА была. Они хотели сравнять, но пропустили контратаку, Бериша со скоростью, конечно, убежал», - сказал Тарханов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Таким образом, «Ахмат» забил первый гол ЦСКА впервые с 2017 года. Тогда же была одержана последняя победа грозненцев над армейцами во всех турнирах (1:0).

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.