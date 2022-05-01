Защитник «Химок» Идову считает, что 18 команд в РПЛ - оптимальный вариант

Защитник «Химок» Брайан Идову уверен, что 18 команд в Российской Премьер-лиге - это оптимальный вариант для лиги в условиях отсутствия еврокубков в ближайшее время.

«Что думаю о расширении? Изначально мне казалось, что 18 команд — идеальное число для РПЛ. Давно была такая мысль. Судил по топ-чемпионатами - мне казалось, 30 игр как-то маловато. Но из-за того, что каждый год какой-то клуб не мог доиграть по финансовым причинам можно относится к этому скептически. Тут надо посмотреть, как в дальнейшем будет. Если без еврокубков, 18 команд выглядит оптимальным вариантом», - приводит слова Идову Sport24.

Добавим, что исходя из слухов команды, которые займут 13-е и 14-е места останутся в чемпионате России, а 15-й и 16-й клубы сыграют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами ФНЛ. Первые две команды второго по силе дивизиона пополнят РПЛ.