Грушевский - о поражении ЦСКА: Как будто всю ночь отмечали победу в Кубке Гагарина

Болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

«Есть ощущение, что наши футболисты вчера всю ночь отмечали победу с хоккеистами ЦСКА в Кубке Гагарина. Это чудовищный матч, у ЦСКА не получалось ровным счетом ничего», - приводит слова Грушевского «СЭ».

Подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.