Никита Баженов: «Спартаку» сразу надо выходить со счета 0:1

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал итоги матча красно-белых против «Крыльев Советов» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Впечатления двоякие. Или „Спартаку“ сразу надо выходить со счета 0:1, чтобы включаться и играть так, как они могут. С первых минут пока не получается. Включаются только когда припирает», - приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Отметим, что автором двух забитых мячей в составе столичного клуба стал нападающий Александр Соболев (61-я (пен.) и 83-я минуты). Гости также реализовали 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков (30).

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 34 очка и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Осинкина идет седьмой (38 очков).

6 мая «Крылья Советов» сыграют дома против «Динамо», а «Спартак» в гостях днем позже сразится с «Уралом».