«Манчестер Юнайтед» готов пожертвовать Марсьялем ради покупки Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» готов сделать французского нападающего Антони Марсьяля частью сделки по приобретению аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Goal.

Напомним, в текущем сезоне Мартинес провел 45 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал три результативных передачи. Аргентинцу 24 года, его контракт с миланцами истекает в 2026 году. Трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

Марсьяль в настоящее время выступает в испанской «Севилье» на правах аренды. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего француза 22 встречи, два забитых мяча и одна результативная передача.