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Траньков нарушил правила безопасности в полете, чтобы узнать счет матча «Зенита»

Фигурист является заядлым болельщиком питерцев
01 мая 2022 23:11
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион Сочи в фигурном катании Максим Траньков рассказал, как следил за матчем 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

«Во время матча я летел из Ташкента в Москву. Вопреки правилам, уже на снижении самолета отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счет, потом включил трансляцию на телефоне и досматривал.

У команды были сложности с балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что нашли бразильцев, они украсили игру», - приводит слова спортсмена клубный сайт «Зенита».

Напомним, питерцы одержали победу со счетом 3:1 и благодаря успеху екатеринбургского «Урала» в матче с московским «Динамо» (3:2) в четвертый раз подряд завоевали чемпионский титул.

источник: ФК «Зенит»
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