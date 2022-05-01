Траньков нарушил правила безопасности в полете, чтобы узнать счет матча «Зенита»

Олимпийский чемпион Сочи в фигурном катании Максим Траньков рассказал, как следил за матчем 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив».

«Во время матча я летел из Ташкента в Москву. Вопреки правилам, уже на снижении самолета отключил авиарежим и ждал, когда же появится связь, чтобы проверить, какой счет, потом включил трансляцию на телефоне и досматривал.

У команды были сложности с балансом между игроками, особенно в той части, когда мы играли в еврокубках. Но здорово, что нашли бразильцев, они украсили игру», - приводит слова спортсмена клубный сайт «Зенита».

Напомним, питерцы одержали победу со счетом 3:1 и благодаря успеху екатеринбургского «Урала» в матче с московским «Динамо» (3:2) в четвертый раз подряд завоевали чемпионский титул.