ЦСКА показал пораненную ногу Акинфеева после столкновения в матче с «Ахматом» (фото)

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

В концовке матча форвард «Ахмата» Мохамед Конате поборолся за мяч до конца и врезался в Акинфеева. Пресс-служба ЦСКА в своем Телеграме опубликовала раны Акинфеева.

После этой победы подопечные Андрея Талалаева поднялись на восьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА остался на четвертой позиции с 47 баллами.

Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи», а «Ахмат» поедет в гости к «Нижнему Новгороду» в этот же день.