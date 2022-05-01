«Лион» разгромил «Марсель» в матче Лиги 1

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Лион» на выезде оказался сильнее «Марселя». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «ткачей».

В составе победителей отличились Кастелло Лукеба (55-я минута), Мусса Дембеле (76-я) и Карл Токо Экамби (89-я).

Таким образом, «Лион» с 55 очками поднялся на седьмую позицию турнирной таблицы Лиги 1. «Марсель» располагается на второй строчке, имея в своем активе 65 очков.

В следующем туре «Лион» отправится в гости к «Метцу», а «Марсель» сыграет на выезде с «Лорьяном». Обе встречи состоятся 8 мая.