«Барселона» одержала домашнюю победу над «Мальоркой» в Примере

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» состоялась встреча 34-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Мальоркой». Победу одержали хозяева со счетом 2:1.

Голы в составе каталонцев забили Мемфис Депай (25-я минута) и Серхио Бускетс (54). Единственный мяч у гостей на счету у Антонио Раильо (79).

Таким образом, подопечные Хави набрали 66 очков и вновь поднялись на второе место в таблице Примеры, в активе «Мальорки» 16-я позиция и 32 балла.

Следующий матч «Барселона» проведет 7 мая в гостях против «Бетиса», а «Мальорка» примет «Гранаду» в этот же день.

Примера

34-й тур

«Барселона» - «Мальорка» 2:1

Голы: Депай 25, Бускетс 54, - Раильо 79