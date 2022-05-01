Рамсдейл - о победе над «Вест Хэмом»: Было жизненно необходимо выиграть

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл дал комментарий после победы своей команды над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

«Было жизненно необходимо выигрывать этот матч. Я не знал как сыграл «Тоттенхэм», но это важно для нас, если мы хотим продолжать борьбу за третье или четвертое места», - приводит слова Рамсдейла BBC.

В составе «молотобойцев» забитым мячом отличился Джаррод Боуэн (45-я минута). У победителей отметились Роб Холдинг (38) и Габриэл (55).

Таким образом, «Арсенал» поднялся на четвертое место АПЛ с 63 очками, «Вест Хэм» остался на седьмой строчке с 52 баллами.

Следующий матч подопечные Микеля Артеты проведут 8 мая дома против «Лидса», а «Вест Хэм» поедет в Германию для ответной полуфинальной встречи с «Айнтрахтом» в Лиге Европы.