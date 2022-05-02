Артета оценил шансы «Арсенала» ворваться в топ-4 по итогам сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за четвертую позицию с «Тоттенхэмом» в Английской Премьер-лиге.

«Затягивается ли борьба за место в топ-4? Посмотрим. У нас есть семь дней на подготовку к следующему матчу. Да, давление есть, и мы, и «Тоттенхэм» выиграли, так что увидим, что будет дальше», - приводит слова Артеты английское издание.

После 34-х туров в чемпионате «Арсенал» располагается на четвертом месте с 63 очками. Их отрыв от «Тоттенхэма» составляет два балла (61). Очный матч между командами состоится 12 мая на арене «шпор».