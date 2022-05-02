Червиченко - Дзюбе: У него всегда есть вариант с «Сочи» - можно и на море покайфовать пару лет

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Артем Дзюба может не задержаться в «Зените» после скандальных высказываний о своем одноклубнике Иван Сергееве.

«То, что Дзюба ревностно относится к тому, что у Ивана Сергеева получается, ничего хорошего для команды не несет. Он как футболист проявляет себя хорошо, он балагур, но в той же степени от него идет желчь в адрес одноклубников, тренеров.

В крайнем случае у Дзюбы есть вариант с «Сочи». В Москве пожил, в Питере пожил, можно теперь и на море покайфовать пару лет», - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей.