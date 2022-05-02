Моуриньо пожаловался на судейство и календарь после ничьей «Ромы» с «Болоньей»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал результат матча 35-го тура Серии А, в котором его подопечные дома не смогли обыграть «Болонью»,

«Рома» в ответе за это, потому что сделала недостаточно для победы. «Болонья» в ответе за это, потому что они делали то, что делали. Судья в ответе за это, потому что вообще не заботился о качестве зрелища для фанатов и пустил все на самотек.

Тяжело весь сезон играть сначала в четверг, а потом на выходных. «Лестер» сегодня дал отдохнуть девяти игрокам в матче АПЛ», - приводит слова португальского специалиста DAZN.

Римляне набрали 59 очков и сравнялись с идущим пятым «Лацио». «Болонья» с 43 очками делит 12-ю строчку с «Удинезе».

Эта ничья окончательно сформировала лигочемпионскую четверку: Италию представят «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».