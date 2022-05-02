«ПСЖ» планирует расстаться с Почеттино и ведет поиски нового наставника

Французский «ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Маурисио Почеттино по окончании текущего сезона.

Как сообщает в своих соцсетях итальянский журналист Николо Скира, руководство парижан уже ведет работу по поиску кандидатур на замену аргентинцу.

Напомним, в нынешнем сезоне «ПСЖ» под руководством Почеттино вновь выиграл национальное первенство, однако опять не смог побороться за трофей Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» в 1/8 финала турнира.