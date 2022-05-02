Мостовой высказался о «Рубине»: Команда неуправляемая. Проблема в главном тренере

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на результаты казанского «Рубина» в чемпионате России.

«С таким бюджетом, с такими условиями шикарными, как в Казани, команда неуправляемая. Главная проблема там в главном тренере. Даже кто-то из агентов сказал, что основная проблема в главном тренере, он должен сам сказать, мол, я ухожу, и все. Но этого он не сделает, потому что такие люди так не поступают, они будут оправдываться, говорить, и потом как всегда на нет», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле потерпел самое крупное поражение в своей истории, проиграв «Сочи» со счетом 0:6.

За три тура до конца первенства команда Слуцкого с 29 очками занимает 12-е место, находясь в одном очке от зоны переходных матчей за право остаться в РПЛ.