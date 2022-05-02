Пиоли уклонился от ответа на вопрос о чемпионстве «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Фиорентиной» не стал говорить о возможном завоевании «скудетто» в текущем сезоне.

«Команда провела хороший матч, мы упорно боролись с оппонентом, который создавал нам проблемы. «Фиорентина» была опасна, но мы сделали еще один шаг вперед для себя и наших болельщиков.

Мы идем в графике на пять очков лучше, чем на этом этапе в прошлом сезоне, поэтому нашей целью было улучшить ситуацию. Идем шаг за шагом, а в конце сезона будем подводить итоги», - приводит слова специалиста DAZN.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «росснери». Единственный мяч забил Рафаэль Леау.

После 35 туров «Милан» с 77 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. На два очка от него отстает «Интер». Командам осталось провести по три матча.