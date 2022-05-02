Гладилин критически оценил работу Ваноли в «Спартаке»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин оценил работу итальянца Паоло Ваноли на посту наставника московского «Спартака».

«Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьезно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке». Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать. Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в ее исполнении», - приводит слова специалиста «Евро-футбол».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

За три тура до конца первенства красно-белые с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице.