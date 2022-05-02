Бышовец считает нынешний чемпионский титул «Зенита» не последним в коллекции клуба

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал победу питерского «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» вновь был убедителен на внутренней арене. Очень ровно прошли чемпионат по дистанции и заслуженно победили. Опять Семак проявил высокие тактические способности и искусство управления коллективом, умение перестраивать команду в зависимости от игровых и стратегических обстоятельств. Думаю, это еще не последнее чемпионство команды в ее нынешнем виде», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, в 27-м туре РПЛ питерцы дома нанесли поражение московскому «Локомотиву» со счетом 3:1 и благодаря поражению столичного «Динамо» от екатеринбургского «Урала» (2:3) смогли досрочно стать чемпионами.