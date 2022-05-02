«Все еще возможно». Индзаги верит, что «Интеру» еще по силам завоевать «скудетто»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда будет до последнего бороться за победу в чемпионате Италии.

«В этом сезоне мы провели 50 официальных матчей, в том числе 7 за последние 22 дня, но мы в хорошей форме и будем продолжать верить в победу до самого конца. Все еще возможно, на кону девять очков», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, после 35 туров турнирную таблицу чемпионата Италии с 77 очками возглавляет «Милан». «Интер» отстает на два очка. Командам осталось провести по три матча.