Салах и «Ливерпуль» пока не договорились о продлении контракта

Переговоры между «Ливерпулем» и нападающим команды Мохаммедом Салахом затягиваются.

Как сообщает The Telegraph, 29-летний футболист пока не подписал новое соглашение с клубом и может уйти в ближайшее трансферное окно. Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекает в 2023 году, поэтому »красные» могут продать его летом, чтобы не потерять его бесплатно.

Отмечается, что на решение Салаха может повлиять полузащитник Джеймс Милнер, с которым форвард находится в хороших отношениях.

Добавим, что в текущем сезоне Мохаммед провел 45 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 14 результативных передач.