Зарема Салихова предложила судьям объяснять свои решения болельщикам после каждого тура

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова предложила ввести практику общения судей с прессой после матчей РПЛ, в ходе которого они объясняли бы свои решения.

«Я уверена: судьям нужно объясняться перед болельщиками каждый тур, решения должны толковаться, подробно и публично. Было бы очень интересно послушать полет фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА - другое. Тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки. Необходимо подобную практику ввести и для судей», - приводит слова Салиховой Sport24.ru.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Спартак» дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 и отдалился от зоны переходных матчей за право сохранить прописку в РПЛ.

В ходе встречи главный арбитр Евгений Турбин назначил по одному пенальти в каждые ворота, а также отменил мяч Шамара Николсона в ворота самарцев.