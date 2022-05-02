Гендиректор «Уфы» Газизов рассказал, когда станет известен точный диагноз Беленова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, когда следует ждать новостей о травме голкипера команды Александра Беленова.

«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено, и правильный диагноз обычно не ставится в это время», - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, на девятой минуте встречи 27-го тура против подмосковных «Химок» полузащитник хозяев Эльмир Набиуллин въехал прямыми ногами в Беленова и получил прямую красную карточку.

Александр не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен на Антона Чичкана. После матча главный тренер уфимцев Алексей Стукалов сказал, что голкипер повредил одновременно и голеностоп, и колено, поэтому травма носит серьезный характер.