В CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА

Спортивный арбитражный суд продолжает рассматривать апелляцию Российского футбольного союза.

Напомним, что РФС обратился в CAS с жалобой на на решение ФИФА и УЕФА временно отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

«Арбитражные процедуры продолжаются. Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то когда. Ввиду вышеизложенного в настоящее время невозможно сказать, когда будет объявлено окончательное решение», - приводит ТАСС слова представителя суда.

Ранее CAS посчитал, что российский футбол не понесет непоправимый урон из-за пропуска стыковых матчей к ЧМ-2022.