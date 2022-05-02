Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие дни

«Реал» близок к закрытию сделки по переходу защитника Антонио Рюдигера.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо, в ближайшие дни мадридский клуб подпишет контракт с 29-летним немцем из «Челси». Срок соглашения составит четыре года. Клубы уже договорились обо всех деталях трансфера.

Сообщается, что ключевую роль в организации сделки сыграл наставник «сливочных» Карло Анчелотти. Специалист давно хотел видеть Рюдигера в «Реале».

Суммарно защитник заработает в мадридском клубе 44 миллиона евро.