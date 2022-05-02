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Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие дни

Футболист будет получать в Мадриде девять миллионов евро в год.
02 мая 2022 12:43
автор: Александр Поволоцкий

«Реал» близок к закрытию сделки по переходу защитника Антонио Рюдигера.

Как сообщает в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо, в ближайшие дни мадридский клуб подпишет контракт с 29-летним немцем из «Челси». Срок соглашения составит четыре года. Клубы уже договорились обо всех деталях трансфера.

Сообщается, что ключевую роль в организации сделки сыграл наставник «сливочных» Карло Анчелотти. Специалист давно хотел видеть Рюдигера в «Реале».

Суммарно защитник заработает в мадридском клубе 44 миллиона евро.

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Футболист будет получать в Мадриде девять миллионов евро в год.
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