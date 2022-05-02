Дмитрий Селюк: У ЦСКА нет мотивации, бойцовских качеств, самоотдачи

- Что с ЦСКА?

- ЦСКА приобрел новичков зимой, свежая кровь дала результат. Команда очень хорошо начала вторую часть сезона, но сейчас что-то сломалось. Возможно, эти южноамериканцы загуляли? Это просто мое предположение, потому что за футболистами из этого региона такое практикуется.

Вчера в Грозном мы увидели совершенно посредственную команду – без мотивации, без проявления бойцовских качеств. Никакой самоотдачи, игры. Непонятная метаморфоза произошла с ЦСКА.

Это, как раненый лось, – бьет, а ему все хуже.

Этого Фукса опять выпустили. Он уже два или три года в команде. Человек ничего не показывает.