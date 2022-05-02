Сергей Карасев: У нас много молодых судей, а VAR cовсем другая профессия, которой нужно обучаться

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему в РПЛ возникают вопросы по работе системы VAR.

Отметим, что в последнее время участилась критика судейства в лиге.

«Люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нем: почему долго смотрят, как принимали решение. Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?». У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться», — цитирует Карасева «РБ Спорт».

Ранее супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова предложила ввести практику общения судей с прессой после матчей РПЛ, в ходе которого они объясняли бы свои решения.