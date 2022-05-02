Семин назвал вариант, при котором можно прервать гегемонию «Зенита»

Экс-наставник »Локомотива» Юрий Семин назвал условие, при котором может закончится доминирование «Зенита» в РПЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России за три тура до конца сезона. Он оформил победу в турнире, обыграв «Локомотив» (3:1). Это четвертый титул «Зенита» кряду.

«Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет», - приводит «Спорт день за днем» слова Семина.

Добавим, что в 2018 году в РПЛ победил московский «Локомотив» под руководством Семина.