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Владислав Радимов: Слуцкий сам может уйти из «Рубина»

У казанской команды шесть поражений в восьми последних матчах.
02 мая 2022 16:58
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно будущего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в команде после поражения от «Сочи» (0:6).

В последних семи матчах казанская команда одержала одну победу.

«Руководство понимает проблемы и знает о них изнутри. Останется ли Слуцкий – будет зависеть от концовки чемпионата. Если совсем будет тяжело, то и сам Слуцкий может сказать: «Ребята, я не справляюсь». Помните, как он из сборной ушел после Евро-2016? Мог остаться, но честно сказал, что у него не получается, и сам ушел», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч».

Добавим, что «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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