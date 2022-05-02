Владислав Радимов: Слуцкий сам может уйти из «Рубина»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно будущего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в команде после поражения от «Сочи» (0:6).

В последних семи матчах казанская команда одержала одну победу.

«Руководство понимает проблемы и знает о них изнутри. Останется ли Слуцкий – будет зависеть от концовки чемпионата. Если совсем будет тяжело, то и сам Слуцкий может сказать: «Ребята, я не справляюсь». Помните, как он из сборной ушел после Евро-2016? Мог остаться, но честно сказал, что у него не получается, и сам ушел», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч».

Добавим, что «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.