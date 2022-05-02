Пирло может возглавить «Венецию» со следующего сезона

«Венеция» со следующего сезона может сменить действующего главного тренера команды Тьяго Мотту. Одним из кандидатов на должность является Андреа Пирло.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

ФК «Специя» в этом сезоне, за три тура до финиша Серии А, практически обеспечила себе место в турнире на следующий сезон. Теперь, по словам источника, руководство клуба смотрит в будущее и рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Тьяго Мотты на Андреа Пирло.

В 2020 году Пирло стал главным тренером «Ювентуса». Под его руководством клуб впервые за девять лет не смог выиграть Серию А, однако «старая синьора» стала обладателем Кубка и Суперкубка страны. Специалист был уволен со своей должности в конце сезона-2020/21.